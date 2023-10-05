Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2023 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель впервые с 31 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 00:21 мск, стоимость Brent снижалась на 0,07% — до $85,97 за баррель.

К 00:24 мск цена Brent торгуется на уровне $85,97 за баррель (-0,07%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2023 года снижается на 4,79% — до $84,44 за баррель.