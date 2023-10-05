США не должны тратить деньги на Украину, пока Европа не будет платить наравне — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны прекратить тратить свои средства на поддержку киевских властей до тех пор, пока европейские страны не сравняются с Вашингтоном по средствам, потраченным на финансирование Киева. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

«Почему бесчестный [президент США] Джо Байден не заставляет Европу перечислить Украине $175 млрд, на которые она отстает от США в выплатах? Почему мы не настаиваем на равенстве — доллар за доллар? <…> Больше нельзя тратить ни одного доллара, пока Европа не сравняется с теми суммами, которые Америка потратила на защиту Украины», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.