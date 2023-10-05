В Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект инфраструктуры получил повреждения в Кировоградской области в центральной части Украины, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

«Есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Возникший пожар удалось оперативно локализовать», — говорится в распространенном сообщении.

Ночью взрывы произошли в городе Кропивницком (ранее — Кировоград), а также в Миргороде Полтавской области.