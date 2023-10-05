На АЭС «Фукусима-1» начался сброс в океан второй партии очищенной от радиации воды
10:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японские специалисты приступили к сбросу в океан второй партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), оператор японской АЭС «Фукусима-1».
В ходе второй фазы планируется слить порядка 7,8 тыс. тонн объемами, не превышающими 500 тонн в сутки. Сбрасываемая вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой, предельная допустимая концентрация трития в ней составляет 1500 беккерелей на литр. При этом процесс сброса будет приостановлен, если выявленная степень концентрации превысит 700 беккерелей на литр. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.
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