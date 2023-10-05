Еще одна овчарка Байдена покинула Белый дом из-за агрессивного поведения
10:20 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать в Белом доме свою немецкую овчарку по кличке Коммандер из-за агрессивного поведения в отношении сотрудников. Как сообщил телеканал Fox News, собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера.
Ранее сообщалось, что двухлетний пес Коммандер с момента своего появления в Белом доме в декабре 2021 года не менее 11 раз нападал на сотрудников Секретной службы США. «Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день, — приводит телеканал слова Элизабет Александер, пресс-секретаря Джилл Байден. — Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы <…>. Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома».
Это уже вторая собака четы Байденов, которая покидает Белый дом. В конце 2021 года немецкая овчарка по кличке Мейджор была отправлена из Вашингтона в штат Делавэр по той же причине — из-за многочисленных нападений на сотрудников Белого дома. Американский президент и его супруга отдали Мейджора своим друзьям. Судьба Коммандера, указывает Fox News, еще не решена, в настоящее время «ведется оценка дальнейших шагов» в отношении его будущего.
НОВОСТИ
- 10:05 05.10.2023
- Более 3 тыс. туристов застряли из-за наводнений в индийском штате Сикким
- 10:00 05.10.2023
- На АЭС «Фукусима-1» начался сброс в океан второй партии очищенной от радиации воды
- 09:40 05.10.2023
- В России создан новый научный центр по исследованию стран Центральной Азии
- 09:35 05.10.2023
- Сбер поздравил педагогов и наставников с Днем учителя
- 09:32 05.10.2023
- В Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры
- 09:20 05.10.2023
- США не должны тратить деньги на Украину, пока Европа не будет платить наравне — Трамп
- 09:05 05.10.2023
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель
- 09:00 05.10.2023
- Хиллари Клинтон считает рост российского влияния в мире заслугой президента РФ
- 22:20 04.10.2023
- Байден утверждает, что сможет изыскать средства для Киева в обход Конгресса
- 22:00 04.10.2023
- Власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов — Трюдо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать