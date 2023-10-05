Экс-глава Еврокомиссии Юнкер заявил, что Украина не может стать членом ЕС
10:32 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер считает, что Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС), поскольку нуждается в масштабных внутренних реформах. Евросоюзу следует работать над чем-то «вроде частичного присоединения», заявил он в интервью газете Augsburger Allgemeine.
«Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что они могут немедленно стать членами», — сказал Юнкер. Это, по его словам, «не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины». «Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это страна, коррумпированная на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена [к ЕС], ей нужны масштабные внутренние реформы», — резюмировал экс-глава ЕК.
Он подчеркнул, что у Евросоюза был неудачный опыт работы с некоторыми так называемыми новыми членами, например, с точки зрения верховенства закона. «Это не должно повториться снова», — указал Юнкер.
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