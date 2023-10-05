Сбер поздравил педагогов и наставников с Днем учителя
09:35 05.10.2023
В День учителя каждый житель страны может поздравить своих педагогов и наставников с помощью генератора открыток и видеоролика от Сбера.
Видеопоздравление, подготовленное командой агентства СберМаркетинг, поможет каждому вспомнить свои школьные годы и своих учителей.
Генератор открыток на базе нейросетей Kandinsky и сервиса GigaChat дает возможность подобрать теплые и искренние слова и картинки для любимых учителей. Создать оригинальное поздравление можно на специальном сайте-конструкторе.
Сбер и компании-партнеры в честь праздника также подготовили специальные предложения для учителей и преподавателей. В мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн можно воспользоваться промокодами, скидками на банковские продукты и услуги связи, подключить подписку, а также получить бесплатные образовательные курсы.
НОВОСТИ
- 10:20 05.10.2023
- Еще одна овчарка Байдена покинула Белый дом из-за агрессивного поведения
- 10:05 05.10.2023
- Более 3 тыс. туристов застряли из-за наводнений в индийском штате Сикким
- 10:00 05.10.2023
- На АЭС «Фукусима-1» начался сброс в океан второй партии очищенной от радиации воды
- 09:40 05.10.2023
- В России создан новый научный центр по исследованию стран Центральной Азии
- 09:32 05.10.2023
- В Кировоградской области поврежден объект инфраструктуры
- 09:20 05.10.2023
- США не должны тратить деньги на Украину, пока Европа не будет платить наравне — Трамп
- 09:05 05.10.2023
- Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $86 за баррель
- 09:00 05.10.2023
- Хиллари Клинтон считает рост российского влияния в мире заслугой президента РФ
- 22:20 04.10.2023
- Байден утверждает, что сможет изыскать средства для Киева в обход Конгресса
- 22:00 04.10.2023
- Власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов — Трюдо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать