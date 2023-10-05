Сбер поздравил педагогов и наставников с Днем учителя

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В День учителя каждый житель страны может поздравить своих педагогов и наставников с помощью генератора открыток и видеоролика от Сбера.

Видеопоздравление, подготовленное командой агентства СберМаркетинг, поможет каждому вспомнить свои школьные годы и своих учителей.

Генератор открыток на базе нейросетей Kandinsky и сервиса GigaChat дает возможность подобрать теплые и искренние слова и картинки для любимых учителей. Создать оригинальное поздравление можно на специальном сайте-конструкторе.

Сбер и компании-партнеры в честь праздника также подготовили специальные предложения для учителей и преподавателей. В мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн можно воспользоваться промокодами, скидками на банковские продукты и услуги связи, подключить подписку, а также получить бесплатные образовательные курсы.