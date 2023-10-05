В России создан новый научный центр по исследованию стран Центральной Азии

09:40

В Институте Китая и современной Азии (ИКСА) РАН начал работу Центр центральноазиатских исследований. В ИКСА РАН сообщили, что новый центр, созданный по инициативе Администрации Президента РФ, сфокусируется на изучении современной политики, экономики, международных и межконфессиональных отношений, религиозной политики в странах Центральной Азии, Афганистане и Пакистане.

«Центральная Азия становится ключевым регионом для всего евразийского пространства. Здесь очень явственно проявлятся как соперничество, так и сотрудничество великих держав, здесь сопрягаются крупные экономические проекты, в том числе ЕАЭС и "Пояс и Путь". Регион является ядром Шанхайской организации сотрудничества. Задача нашего нового Центра – предоставлять органам власти России, деловому и академическому сообществу актуальный и объективный анализ происходящего в Центральной Азии, формировать научную базу для дальнейшего развития партнёрских отношений между Россией и странами региона», – заявил директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.

Возглавивший центр кандидат политических наук Дмитрий Новиков заявил: «Мы надеемся, что наш центр станет одним из ведущих исследовательских кластеров по изучению Центральной Азии в России. Сегодня у государства есть чёткое представление, что для проведения эффективной и соответствующей требованиям времени политики в регионе необходима опора на фундаментальную науку и вытекающую из неё экспертизу. Мы планируем внести свой вклад в формулирование новых идей и укрепление отношений России и дружественных стран Центральной Азии».

ИКСА РАН является ведущим государственным научно-аналитическим центром по исследованию экономики, внутренней и внешней политики, международных отношений в Китае и других странах Азии. Институт был основан в 1966 году и до 2022 года носил название Институт Дальнего Востока.