Один рабочий пропал, двое пострадали в результате инцидента на шахте в Башкирии

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое рабочих упали в ствол шахты в Башкирии, двое госпитализированы, поиски третьего ведутся на глубине свыше 1 км, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Произошло происшествие в стволе в шахты „Скипо-Клетевая“ АО „Учалинский ГОК“. По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте — 440 м в стволе шахты произошло падение трех рабочих. <…> В результате травмировано два человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ Учалинская ЦРБ, горноспасателями ведутся поиски еще одного рабочего на горизонте -1 200 м», — говорится в сообщении.

Шахта работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Всего были привлечены 16 спасателей и 4 единицы техники.