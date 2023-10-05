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Один рабочий пропал, двое пострадали в результате инцидента на шахте в Башкирии

11:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое рабочих упали в ствол шахты в Башкирии, двое госпитализированы, поиски третьего ведутся на глубине свыше 1 км, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Произошло происшествие в стволе в шахты „Скипо-Клетевая“ АО „Учалинский ГОК“. По предварительной информации, при демонтаже технологической конструкции на горизонте — 440 м в стволе шахты произошло падение трех рабочих. <…> В результате травмировано два человека, с травмами различной степени тяжести доставлены в ГБУЗ РБ Учалинская ЦРБ, горноспасателями ведутся поиски еще одного рабочего на горизонте -1 200 м», — говорится в сообщении.

Шахта работает в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Всего были привлечены 16 спасателей и 4 единицы техники.

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