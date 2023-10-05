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Франция приступит к выводу войск из Нигера в течение недели — Главный штаб ВС

11:05 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские военные, дислоцированные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

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