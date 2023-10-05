Три россиянина заблокированы в зоне наводнений на севере Индии — генконсульство
11:20 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три российских туриста заблокированы в зоне наводнений в северо-восточном индийском штате Сикким в Гималаях, пострадавших среди них нет, они будут эвакуированы, как только погодные условия улучшатся. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.
«На текущий момент генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет», — сообщили в учреждении.
«Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы», — добавили в российском генконсульстве.
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