Три россиянина заблокированы в зоне наводнений на севере Индии — генконсульство

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три российских туриста заблокированы в зоне наводнений в северо-восточном индийском штате Сикким в Гималаях, пострадавших среди них нет, они будут эвакуированы, как только погодные условия улучшатся. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

«На текущий момент генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия. Пострадавших среди них нет», — сообщили в учреждении.

«Как только погодные условия улучшатся, они будут эвакуированы», — добавили в российском генконсульстве.