В РФ могут ввести регулирование цен на мазут для отопления — поручение Путина

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России рассмотрит вопрос о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для отопительного сезона. Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений президента РФ Владимира Путина.

Глава государства поручил кабмину софинансировать из федерального бюджета расходы Мурманской области и других арктических регионов страны на подготовку отопительного сезона 2023–2024 гг., «рассмотрев в том числе вопросы о компенсации понесенных субъектами Российской Федерации расходов, которые связаны с ростом цен на мазут, поставляемый для целей теплоснабжения, а также о введении регулирования цен на мазут, поставляемый для проведения отопительного сезона».