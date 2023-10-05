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НОВОСТИ

Экс-главе непризнанной НКР Арутюняну предъявлены обвинения в терроризме, сообщили в Баку

12:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура и Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана подтвердили задержание экс-руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, ему предъявлено обвинение, в том числе в развязывании и ведении агрессивной войны и в терроризме.

«3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан в городе Ханкенди сотрудниками Службы госбезопасности», — говорится в распространенном сообщении ведомства.

По данным Генпрокуратуры и СГБ, Арутюняну предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса Азербайджана. Это в том числе «планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», «нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов», «бездействие или отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта», «умышленное убийство», «терроризм», «финансирование терроризма» и «проведение учений с целью терроризма».

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