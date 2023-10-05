Учителем года — 2023 стал педагог заграншколы в Иране Олег Янковский

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победителем конкурса «Учитель года России» стал учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии объявления победителей конкурса.

«Победитель конкурса „Учитель года России — 2023“ — Янковский Олег Игоревич, учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Исламской Республике Иран», — сказала она.