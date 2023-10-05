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НОВОСТИ

Кремль не комментирует публикации о якобы перемещении кораблей ЧФ в Новороссийск

12:20 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота (ЧФ) из Севастополя в Новороссийск.

«Нет, я никак не могу это комментировать», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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