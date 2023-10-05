В Киеве опасаются, что отставка Маккарти повлияет на помощь со стороны США — Politico
12:32 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские должностные лица негативно восприняли отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей Конгресса США, поскольку это может повлиять на дальнейшую помощь Киеву со стороны Вашингтона. Такое мнение выразила газета Politico.
Как пишет издание, в Киеве не знают, что может произойти дальше. Их самый верный военный союзник внезапно выглядит ненадежным, несмотря на заверения президента Джо Байдена и других, что США продолжат поддержку Украины, отмечает газета. «Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа», — заявила председатель комитета Верховной рады по интеграции с Евросоюзом Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Ничего хорошего в этом нет. Если говорить объективно, мы просто стали заложниками их [американцев] внутренней политики», — приводит газета слова депутата Ярослава Железняка.
По оценке издания, некоторые украинские политики и дипломаты пытаются преуменьшить влияние внутренней политики США на Украину. «Пока не будет избран новый спикер, Палата представителей не может голосовать по законам, но вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается», — полагает посол Украины в США Оксана Маркарова. Один из чиновников, попросивший не называть его имени, сказал, что в Киеве «пока наблюдают» за происходящим в США.
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