ФСБ задержала россиянина, передававшего Украине данные о передвижении военной техники

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала во Владимирской области россиянина, который за деньги передавал спецслужбам Украины данные о передвижении российской военной техники. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, мужчина «должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области». Факт получения им денежных средств подтверждается распиской и фотоотчетом.