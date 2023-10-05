Польша впервые в истории развернула систему ПРО над Варшавой

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Польши впервые в истории развернули систему противоракетной обороны над Варшавой. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, выступление которого транслировало Польское телевидение.

«Впервые в истории Варшава получает противоракетную оборону», — сказал он, напомнив, что ранее над польской столицей была только противовоздушная оборона.

Как подчеркнул Блащак, безопасность неба над Варшавой будет обеспечивать американская система Patriot. «Боевые дежурства начинаются с завтрашнего дня», — добавил он.