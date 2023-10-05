ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США — Боррель

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не в состоянии компенсировать Украине помощь, которую приостановили США, поэтому Брюссель ждет, что Вашингтон пересмотрит это решение и возобновит поддержку Киева, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

«Конечно, Европа не может заменить США, — заявил он. — Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине».

«Моя надежда, надежда украинцев <…> на то, что США будут искать пути, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Украины», — сказал Боррель.