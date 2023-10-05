Турецкий беспилотник сбит в небе над базой США в сирийской Хасеке — Al Mayadeen

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецких ВВС сбит над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре на севере сирийской провинции Хасеке. Как передал телеканал Al Mayadeen, беспилотник, который готовился нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен ракетой.