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Турецкий беспилотник сбит в небе над базой США в сирийской Хасеке — Al Mayadeen

13:32 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецких ВВС сбит над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре на севере сирийской провинции Хасеке. Как передал телеканал Al Mayadeen, беспилотник, который готовился нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен ракетой.

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