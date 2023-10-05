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Большинство россиян поддерживает сдачу смартфонов учителю перед уроком — опрос

14:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сдачу смартфонов и других гаджетов в школе перед началом урока поддерживает большинство (72%) россиян, которых опросили специалисты социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы»), сообщили ТАСС в агентстве.

«72% поддерживают сдачу гаджетов учителю перед началом урока. 25% выступают против подобной практики», — говорится в сообщении.

44% респондентов считают, что использование телефона допустимо для связи с родителями либо в экстренном случае. Треть (33%) отмечает, что смартфоны и гаджеты школьникам можно использовать на переменах, 12% — что вообще недопустимо. Допускают использование телефонов без ограничений 11% опрошенных.

«Интересно, что, несмотря на желание ограничить возможность детей пользоваться телефоном в школе, 35% россиян в принципе положительно относятся к использованию детьми гаджетов для учебы», — отметили в агентстве.

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