Число жалоб на оформление микрозаймов мошенниками выросло за 8 месяцев на 46%
14:12 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России отмечает рост количества жалоб на микрофинансовые организации (МФО) по итогам января — августа 2023 года, количество жалоб на оформление займов мошенниками увеличилось на 46% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Это следует из презентации замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елены Ненаховой, выступившей на микрофинансовом форуме «MRF. Осень 2023».
Согласно презентации, с января по август 2023 года в ЦБ поступило 32,4 тыс. жалоб на МФО, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число жалоб в категории «мошенничество» за восемь месяцев 2023 года увеличилось на 46%, с 3,1 тыс. до 4,5 тыс. — «как следствие утечек баз данных в 2022 году и ухода зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) для противодействия фроду», говорится в презентации.
Ненахова в ходе выступления на форуме также назвала среди основных драйверов роста жалоб на МФО недостоверную информацию в кредитной истории, несогласие с условиями заключенного договора и пересчет по займу и услугам.
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