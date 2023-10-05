Байден пообещал ЕС «поддержать Украину в долгосрочной перспективе» — Мишель
15:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден пообещал главе Евросовета Шарлю Мишелю, что США «поддержат Украину в долгосрочном режиме». Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде (Испания).
«У нас был на днях очень важный разговор с президентом Джо Байденом, он лично заверил нас, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — сказал Мишель.
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