Байден пообещал ЕС «поддержать Украину в долгосрочной перспективе» — Мишель

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден пообещал главе Евросовета Шарлю Мишелю, что США «поддержат Украину в долгосрочном режиме». Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде (Испания).

«У нас был на днях очень важный разговор с президентом Джо Байденом, он лично заверил нас, что США будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — сказал Мишель.