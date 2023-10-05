Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе
14:32 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевская премия в области литературы 2023 года присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
Литератор стал лауреатом за «его новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое», говорится в мотивировочной части решения.
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