ЕС настаивает на взаимном признании целостности Азербайджана и Армении — Мишель

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ходе недавней беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указал, что у того «не может быть территориальных претензий к Армении», и потребовал гарантировать «взаимное признание Баку и Ереваном их территориальной целостности.

«Я говорил два дня назад с президентом Алиевым, и я ясно сказал ему, что у него не может быть территориальных претензий к Армении. Это должно быть сказано громко вслух и нужно гарантировать, что есть взаимное признание территориальной целостности [Армении и Азербайджана]», — заявил он по прибытии на саммит глав государств и правительств Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания).

«Я не намерен комментировать решение Алиева не приезжать в Гранаду здесь на людях, я все выскажу ему лично, что я об этом думаю», — добавил Мишель.