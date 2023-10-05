Самая высокая гора в Европе Монблан стала на 2,2 метра ниже

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гора Монблан в Альпийской горной цепи, считающаяся самой высокой вершиной Европы, стала на 2,2 м ниже за последние 10 лет. Такие данные приводит радио France Info со ссылкой на исследователей из департамента Верхняя Савойя.

Замеры проводились с 14 по 16 сентября группой топографов, ученых и спортсменов, среди которых был известный французский биатлонист Мартен Фуркад. Согласно их выводам, в настоящее время высота горы составляет 4 805,59 м.

Данная процедура проводится каждые 2 года. Исследователи отмечают, что высота горы каждый год немного варьируется в зависимости от осадков и таяния снегов на вершине, однако нынешний результат является самым низким за всю историю наблюдений. Так, если в 2001 году исследователи зафиксировали высоту горы на уровне 4 810,40 м, то с тех пор она не опускалась ниже 4 808 м вплоть до 2019 года. Тогда был показан рекордно низкий результат в 4 806 м, его даже некоторое время не разглашали. Для сравнения, высота каменистой части горы без учета снежной и ледяной «шапки» оценивается на уровне 4 792 м.

«На толщину так называемых вечных снегов влияют ветер и осадки», — пояснил гляциолог из лаборатории Edytem в Шамони Люк Моро. Он подчеркнул, что нынешнее снижение толщины «шапки» не связано напрямую с глобальным потеплением, поскольку на такой высоте снег практически не тает, однако может быть интерпретировано как одно из следствий изменения климата. «Учитывая отсутствие осадков в течение двух последних зим и две тепловые волны 2022 и 2023 годов, измеренная высота соответствует климату, который мы имели в течение последних двух лет, — сказал он. — Это также является отражением засухи, вызванной потеплением в Европе и особенно в Альпах».

«Теперь нам предстоит проследить, сохранится ли тенденция к снижению высоты Монблана в течение следующих нескольких лет или через два — четыре года вершина снова поднимется. Но у нас есть ощущение, что толщина льда начинает уменьшаться», — заявил геоморфолог Людовик Раванель. По его мнению, в случае подтверждения тенденции, к 2100 году альпийские ледники потеряют до 99% своего объема.