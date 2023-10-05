Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана
16:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Резолюция о необходимости пересмотра отношений между ЕС и Азербайджаном и введения санкций в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе была принята на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
«Европарламент призывает к полному пересмотру отношений ЕС с Азербайджаном с учетом последних событий и ухудшения ситуации с правами человека в стране», — гласит документ. От Еврокомиссии требуют «быстро пересмотреть» стратегическое партнерство с Баку в области энергетики, за «нарушение Азербайджаном международных обязательств». В частности, предлагается снизить зависимость от импорта газа и нефти из Азербайджана и полностью отказаться от этих поставок «в случае военной агрессии или гибридных атак против Армении».
Депутаты призывают приостановить переговоры по соглашению о партнерстве с ЕС, пока «Азербайджан не продемонстрирует, что он действительно готов уважать права и проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха». Также они выступают за отказ от упрощения визового режима и за понижение уровня сотрудничества в ряде областей в свете «неприемлемых комментариев и угроз в адрес депутатов ЕП» со стороны азербайджанских властей.
Помимо вышеперечисленных мер, парламентарии призывают ЕС и страны-участницы ввести индивидуальные санкции против членов правительства Азербайджана, якобы «ответственных за многочисленные нарушения режима прекращения огня и прав человека в Нагорном Карабахе».
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