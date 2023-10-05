В училище Хомса в момент атаки беспилотника находился министр обороны Сирии — Аl Hadath

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе в момент удара беспилотника по этому учебному заведению. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Аl Hadath.

По его сведениям, выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

Сирийский телеканал Al Ikhbaryia уточнил, что большинство жертв и пострадавших — родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище. Погибло более 10 человек.