В училище Хомса в момент атаки беспилотника находился министр обороны Сирии — Аl Hadath
16:12 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе в момент удара беспилотника по этому учебному заведению. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Аl Hadath.
По его сведениям, выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.
Сирийский телеканал Al Ikhbaryia уточнил, что большинство жертв и пострадавших — родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище. Погибло более 10 человек.
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