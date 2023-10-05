0
0
77
НОВОСТИ

В училище Хомса в момент атаки беспилотника находился министр обороны Сирии — Аl Hadath

16:12 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер, министр обороны Сирии Али Махмуд Аббас принимал участие в церемонии выпуска курсантов из военного училища в Хомсе в момент удара беспилотника по этому учебному заведению. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Аl Hadath.

По его сведениям, выпуск был приурочен к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

Сирийский телеканал Al Ikhbaryia уточнил, что большинство жертв и пострадавших — родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище. Погибло более 10 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:35 05.10.2023
Клиенты Сбера со старыми кредитками могут увеличить беспроцентный период до 120 дней
0
10
16:32 05.10.2023
Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали
0
25
16:00 05.10.2023
Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана
0
81
15:32 05.10.2023
Самая высокая гора в Европе Монблан стала на 2,2 метра ниже
0
142
15:12 05.10.2023
ЕС настаивает на взаимном признании целостности Азербайджана и Армении — Мишель
0
157
15:00 05.10.2023
Байден пообещал ЕС «поддержать Украину в долгосрочной перспективе» — Мишель
0
182
14:32 05.10.2023
Нобелевская премия по литературе присуждена норвежскому драматургу Юну Фоссе
0
183
14:12 05.10.2023
Число жалоб на оформление микрозаймов мошенниками выросло за 8 месяцев на 46%
0
214
14:00 05.10.2023
Большинство россиян поддерживает сдачу смартфонов учителю перед уроком — опрос
0
228
13:32 05.10.2023
Турецкий беспилотник сбит в небе над базой США в сирийской Хасеке — Al Mayadeen
0
279

Возврат к списку