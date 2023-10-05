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Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

16:32 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в сообщении.

Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

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