Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали
16:32 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и «Российскими железными дорогами» рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.
«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением „Российская академия наук“ и открытым акционерным обществом „Российские железные дороги“ рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — говорится в сообщении.
Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.
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