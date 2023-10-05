Клиенты Сбера со старыми кредитками могут увеличить беспроцентный период до 120 дней

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Сбербанк запустил программу по замене кредитных карт: держатели старых кредиток с беспроцентным периодом в 50 дней могут получить новые карты, по которым льготный период составляет 120 дней. При этом процентная ставка по старой кредитке не изменится, даже если она ниже сегодняшней.

«Мы относимся к этому не просто как к смене старого продукта на новый, а как к проекту с социальной функцией, так как такое изменение, конечно же, улучшит жизнь миллионов наших клиентов», – директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

По его словам, сейчас в банке 10 млн клиентов со старыми кредитными картами. При этом уже 15 млн человек являются обладателями кредитной СберКарты с 120-дневным льготным периодом.

В 2023 году портал «Банки.ру» назвал Кредитную СберКарту картой года. По итогам 2022 года она победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», получив премию Frank Credit Cards Award. Премия была вручена в результате масштабного исследования рынка кредитных карт и рассрочки в России аналитической и консалтинговой компании Frank RG. А в сентябре 2021 года Frank RG признал Кредитную СберКарту самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом.