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Баку готов к переговорам в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе

17:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку готов к переговорам с Ереваном в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе, заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан готов к встречам в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе в скором времени», — написал Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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