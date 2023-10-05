Баку готов к переговорам в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку готов к переговорам с Ереваном в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе, заявил помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан готов к встречам в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе в скором времени», — написал Гаджиев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).