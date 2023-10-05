Польша на саммите в Гранаде наложит вето на решения о расселении мигрантов по ЕС
17:12 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет на неформальный саммит ЕС в испанскую Гранаду, чтобы наложить вето на любые решения о расселении прибывающих в Европейский союз нелегальных мигрантов по странам сообщества. Об этом глава польского правительства заявил в обращении, которое транслировалось Польским телевидением.
«Польша едет на саммит ЕС не только для того, чтобы твердо сказать „нет“ навязыванию каких-либо нелегальных иммигрантов, каких-то чисел, квот. Я еду в Гранаду на саммит ЕС наложить твердое вето, а также положить на стол переговоров план, который представляет единственно возможное лекарство от происходящего в области нелегальной миграции», — сказал он.
«Мы находимся в поворотном моменте, который определит то, как в будущем будут относиться к польским границам и польскому суверенитету», — отметил он перед поездкой в Гранаду, где в пятницу на неформальной встрече главы государств и правительств намерены обсудить проблемы миграции.
Как повторил Моравецкий, Польша не согласна на введение механизма расселения прибывающих в ЕС мигрантов, так как это, по его мнению, повлечет за собой еще больший их наплыв. «Мы в Польше не хотим второй Лампедузы», — констатировал глава польского правительства. «Это проблема, от решения которой зависит будущее Европы», — указал он.
НОВОСТИ
- 18:08 05.10.2023
- Всероссийский союз страховщиков провел II Международную конференцию «ESG-Insur 2023»
- 18:00 05.10.2023
- Зеленский сообщил, что обсудил с Пашиняном ситуацию в Закавказье
- 17:48 05.10.2023
- США в хамской форме пытаются устанавливать некие правила для всех — Путин
- 17:45 05.10.2023
- Запад пытается заигрывать с Индией, но ее власти ориентируются на интересы граждан — Путин
- 17:35 05.10.2023
- Нынешняя международная среда нестабильна и агрессивна, заявил Путин
- 17:32 05.10.2023
- Украинский кризис не является территориальным конфликтом — Путин
- 17:24 05.10.2023
- Никто на Западе не плакал по погибшим от рук Киева детям Донбасса — Путин
- 17:22 05.10.2023
- Перед Россией стоит задача «строительства нового мира» — Путин
- 17:00 05.10.2023
- Баку готов к переговорам в трехстороннем формате Азербайджан — Армения — ЕС в Брюсселе
- 16:35 05.10.2023
- Клиенты Сбера со старыми кредитками могут увеличить беспроцентный период до 120 дней
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать