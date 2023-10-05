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Польша на саммите в Гранаде наложит вето на решения о расселении мигрантов по ЕС

17:12 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий едет на неформальный саммит ЕС в испанскую Гранаду, чтобы наложить вето на любые решения о расселении прибывающих в Европейский союз нелегальных мигрантов по странам сообщества. Об этом глава польского правительства заявил в обращении, которое транслировалось Польским телевидением.

«Польша едет на саммит ЕС не только для того, чтобы твердо сказать „нет“ навязыванию каких-либо нелегальных иммигрантов, каких-то чисел, квот. Я еду в Гранаду на саммит ЕС наложить твердое вето, а также положить на стол переговоров план, который представляет единственно возможное лекарство от происходящего в области нелегальной миграции», — сказал он.

«Мы находимся в поворотном моменте, который определит то, как в будущем будут относиться к польским границам и польскому суверенитету», — отметил он перед поездкой в Гранаду, где в пятницу на неформальной встрече главы государств и правительств намерены обсудить проблемы миграции.

Как повторил Моравецкий, Польша не согласна на введение механизма расселения прибывающих в ЕС мигрантов, так как это, по его мнению, повлечет за собой еще больший их наплыв. «Мы в Польше не хотим второй Лампедузы», — констатировал глава польского правительства. «Это проблема, от решения которой зависит будущее Европы», — указал он.

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