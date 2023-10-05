Зеленский сообщил, что обсудил с Пашиняном ситуацию в Закавказье

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде обсудил ситуацию с безопасностью в Закавказье с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Во время нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы акцентировали внимание на ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружественных отношениях с его странами», — написал он в телеграм-канале, а также опубликовал совместное с Пашиняном фото из рабочего зала саммита. Зеленский добавил, что они также обсудили двустороннее сотрудничество Еревана и Киева.