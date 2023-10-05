Никто на Западе не плакал по погибшим от рук Киева детям Донбасса — Путин

17:24 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Война в Донбассе идет уже десятый год, но никто на Западе не плакал по погибшим от рук киевского режима детям, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На протяжении девяти лет [Донбасс] бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей в Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим», — сказал он.