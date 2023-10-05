Украинский кризис не является территориальным конфликтом — Путин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кризис на Украине не является ни территориальным конфликтом, ни попыткой установить геополитический баланс в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Украинский кризис — не территориальный конфликт. Россия — самая большая и крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-либо территорий, нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство», — сказал Путин.