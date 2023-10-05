Нынешняя международная среда нестабильна и агрессивна, заявил Путин
17:35 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущая международная среда нестабильная и агрессивная, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Все мы видим, что международная среда сегодня, к сожалению, и нестабильна, и достаточно агрессивна», — сказал глава государства.
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