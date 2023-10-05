Запад пытается заигрывать с Индией, но ее власти ориентируются на интересы граждан — Путин
17:45 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные элиты пытаются заигрывать с Индией, но руководство республики самостоятельно и ориентируется на интересы граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Образ врага пытаются лепить из всех, кто не готов слепо идти за этими западными элитами. Из кого угодно — из Китайской Народной Республики, в определенный момент и из Индии пытались. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем, мы чувствуем и видим расклады в Азии, там все понятно. Индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельно, очень национально-ориентированное, думаю, эти попытки не имеют никакого смысла. Но тем не менее они продолжаются», — сказал президент России.
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