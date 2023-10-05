США в хамской форме пытаются устанавливать некие правила для всех — Путин

17:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон пытается не просто устанавливать правила для всех, но и поучает в хамской форме, как и кому себя вести. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент указал, что международное право пытаются подменить порядком, основанным на неких правилах. «Это просто дурь какая-то, чушь. Это пытаются внедрять в сознание миллионов людей», — добавил он.

«Наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен себя вести. Делается и говорится это откровенно в хамской форме», — сказал глава государства.