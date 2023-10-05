Всероссийский союз страховщиков провел II Международную конференцию «ESG-Insur 2023»

18:08

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) провел II Международную конференцию по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии «ESG-Insur 2023». Спикерами выступили представители Министерства финансов РФ, Банка России, топ-менеджеры страховых и кредитных организаций, а также профессиональных объединений страховщиков, эксперты научного сообщества, рейтинговых агентств и торговых площадок.

Президент ВСС Евгений Уфимцев в своем приветственном слове участникам конференции отметил, что своевременный учет страховыми компаниями тенденций, рекомендаций и стандартов в области устойчивого развития позволит сохранить конкурентоспособность отечественного страхового рынка, который должен выступить важнейшим звеном в управлении рисками климатических изменений.

В ходе мероприятия были рассмотрены практические вопросы внедрения принципов устойчивого развития в бизнес-процессы и систему корпоративного управления страховых компаний, ключевые аспекты подготовки нефинансовой отчетности, а также обозначена роль страховой индустрии в повышении качества и продолжительности жизни граждан, а также управлении экологическими и климатическими рисками.

Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова отметила, что инструменты страхования обладают огромным потенциалом для ESG-трансформации бизнеса, а роль сектора в устойчивом развитии признана на международном уровне. Татьяна Завьялова отметила, что российский страховой рынок также активно включается ESG-повестку.

«Страхование является одним из ключевых финансовых институтов рыночной экономики и драйвером ESG-повестки. Мировой гигант Allianz предлагает более 100 страховых продуктов в области устойчивого развития – только за прошлый год доходы компании от этого направления выросли на 20% и составили более 1,2 млрд евро. Отечественный страховой рынок также активно включается в повестку и интегрирует ESG в бизнес-процессы. Сформирована рабочая группа Всероссийского союза страховщиков по учету и внедрению принципов устойчивого развития в секторе, на сайтах компаний индустрии появились ESG-разделы, продукты ESG-страхования развиваются и востребованы у бизнеса, включая малый и микробизнес – например, сервис «Зеленый зонтик» от СберСтрахования, который в том числе покрывает расходы на ликвидацию последствий экологических аварий», – рассказала Татьяна Завьялова.

По ее словам, межотраслевая экспертная синергия, например, в рамках ESG-Альянса, в том числе усилит масштабирование ESG-продуктов финансово-страховой отрасли. «ESG-Альянс может стать локомотивом и эффективной площадкой для выстраивания конструктивного диалога и создания механизма доведения коллективной позиции. Сегодня это единственное в России крупное деловое объединение, которое занимается исключительно повесткой устойчивого развития», – прокомментировала Татьяна Завьялова.

«Несмотря на нестабильную внешнеэкономическую ситуацию, мы видим определенный прогресс у участников российского страхового рынка в осознании важности ответственного подхода к ведению бизнеса и включение в свои корпоративные стратегии принципов устойчивого развития. Важным фактором в продвижении ESG-повестки на финансовом рынке является сбалансированная политика регулятора и методическое содействие, направленное на повышение вовлеченности участников финансового рынка в реализацию повестки устойчивого развития», – сообщила по итогам мероприятия модератор конференции вице-президент ВСС Элла Платонова.

Ключевой задачей конференции является широкое освещение актуальных вопросов государственной политики в области обеспечения устойчивого развития экономики и общества, обмен лучшими практиками в области внедрения ESG-принципов в деятельность финансовых организаций, а также анализ влияния климатических изменений на устойчивость финансовых институтов и производственно-промышленных компаний.