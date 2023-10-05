В комитете ГД по обороне выступили против программы поддержки вернувшихся айтишников

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В комитете ГД по обороне выступили против поддержки вернувшихся айтишников.

Ранее в журнале ВНИИ труда появилась инициатива по созданию программы для решения проблемы нехватки технических специалистов. «Обратных» релокантов предлагалось восстанавливать на службе или искать им новую работу, а также предоставлять временное жильё, материальное пособие и оказывать психологическую помощь.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев счёл эту идею «чрезмерной». Он пояснил, что многие «сбежавшие» граждане подписывали за границей бумаги, выражая своё недовольство действиями РФ, и могут быть завербованы.

«Я считаю, что это чрезмерная мера. Вот они уехали, предали свою родину, теперь они вернулись, и мы им должны все оказывать помощь. Пусть они либо там остаются навсегда, либо пусть понесут какие-то штрафные санкции: помощь тем людям, тем ребятам, которые сейчас воюют. Это будет справедливо. Если они преуспели в своей специальности — ради бога, пусть возвращаются. Если они подписали в своё время бумаги, что они против вхождения Крыма в состав России, что они против признания независимости, что они против специальной военной операции, что они против России — вот сейчас они вернутся, а не завербованы ли они, будут ли вредить своей стране по возвращении? Пусть, допустим, ФСБ разберётся — что, как и почему.

Коллективный Запад объявил нам войну на уничтожение, на стратегическое поражение России. России, по их мнению, не должно существовать. В это время, когда объявили частичную мобилизацию — всего-навсего призвать в ряды Вооружённых сил 300 тысяч человек, эти айтишники, не айтишники сбежали, подписав определённые бумаги. Год их не было. Безусловно, они должны пройти какую-то проверку. Есть у нас соответствующие органы».