Проведено последнее успешное испытание ракеты глобальной дальности «Буревестник» — Путин

18:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание „Буревестника“, крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — отметил глава государства.