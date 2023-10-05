Проведено последнее успешное испытание ракеты глобальной дальности «Буревестник» — Путин
18:37 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание „Буревестника“, крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — отметил глава государства.
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