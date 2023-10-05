Путин ответил главе Евросовета на якобы предательство армян: «чья бы корова мычала»

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что РФ якобы предала армян, русской народной поговоркой «чья бы корова мычала». Он сказал это на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас в народе говорят: „чья бы кобыла мычала, а твоя молчала“… корова, кобыла — не важно. Животное, короче, какое-то», — прокомментировал Путин слова главы Евросовета о предательстве РФ армянского народа.