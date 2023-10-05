РФ предлагала Армении пути решения по Карабаху, но те «хотели сражаться» — Путин

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти последние 15 лет предлагали Армении пойти на компромиссы в вопросе с Карабахом, но армянские власти не согласились на это и продолжали сражаться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы много раз на протяжении лет 15 последних предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Какие? Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: „Нет, это создаст для нас определенные угрозы“. <…> А что будете делать? „Будем сражаться“. Ну, ладно. Дело в конечном итоге дошло до вооруженных столкновений в 2020 году», — сказал Путин.