0
0
72
НОВОСТИ

В Сбере назвали туризм локомотивом экономического роста

19:12 05.10.2023

Сбер выступил партнером III Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры». В деловой программе форума принял участие исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка Константин Марков. На федеральном совещании «Новая стратегия развития туризма. Регионы России» он рассказал о значении туристической отрасли для экономики страны и проектах Сбера в этой сфере.

Участники совещания обсудили стратегические приоритеты и механизмы устойчивого развития туризма в новых геополитических реалиях, создание эффективной системы регионального управления отраслью и современной инфраструктуры, её цифровую трансформацию, вопросы привлечения и подготовки кадров.

«Туризм – эффективный мультипликатор и локомотив экономического роста, – отметил Константин Марков. – Благодаря огромному синергетическому потенциалу туриндустрия охватывает 53 смежные сферы, а одно рабочее место в туризме создает пять рабочих мест в связанных отраслях. Сбер финансирует инфраструктурные проекты в туризме, много делает для развития индустрии гостеприимства в России, в том числе создает продуктовые решения, и является инвестором инновационных и масштабных инфраструктурных объектов. Мы видим свою миссию в увеличении доли лояльных туристов во внутреннем туризме».

Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» – крупнейшее в России деловое событие по теме инвестиций в туризме. Его главная цель – оказание содействия в установлении диалога бизнеса и власти, с одной стороны, и деловых связей инвесторов и инициаторов проектов, с другой, для качественного и количественного развития объектов туристической инфраструктуры в стране.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 05.10.2023
При выводе войск СССР из Европы надо было согласовать новую систему безопасности — Путин
0
2
19:20 05.10.2023
В комитете ГД по обороне выступили против программы поддержки вернувшихся айтишников
0
71
19:05 05.10.2023
РФ предлагала Армении пути решения по Карабаху, но те «хотели сражаться» — Путин
0
83
18:50 05.10.2023
Путин ответил главе Евросовета на якобы предательство армян: «чья бы корова мычала»
0
120
18:40 05.10.2023
Объем ФНБ на 1 октября составил 13,64 трлн руб. — Минфин РФ
0
120
18:37 05.10.2023
Проведено последнее успешное испытание ракеты глобальной дальности «Буревестник» — Путин
0
134
18:08 05.10.2023
Всероссийский союз страховщиков провел II Международную конференцию «ESG-Insur 2023»
0
162
18:00 05.10.2023
Зеленский сообщил, что обсудил с Пашиняном ситуацию в Закавказье
0
177
17:48 05.10.2023
США в хамской форме пытаются устанавливать некие правила для всех — Путин
0
179
17:45 05.10.2023
Запад пытается заигрывать с Индией, но ее власти ориентируются на интересы граждан — Путин
0
188

Возврат к списку