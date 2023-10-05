В Сбере назвали туризм локомотивом экономического роста
19:12 05.10.2023
Сбер выступил партнером III Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры». В деловой программе форума принял участие исполнительный директор Центра отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка Константин Марков. На федеральном совещании «Новая стратегия развития туризма. Регионы России» он рассказал о значении туристической отрасли для экономики страны и проектах Сбера в этой сфере.
Участники совещания обсудили стратегические приоритеты и механизмы устойчивого развития туризма в новых геополитических реалиях, создание эффективной системы регионального управления отраслью и современной инфраструктуры, её цифровую трансформацию, вопросы привлечения и подготовки кадров.
«Туризм – эффективный мультипликатор и локомотив экономического роста, – отметил Константин Марков. – Благодаря огромному синергетическому потенциалу туриндустрия охватывает 53 смежные сферы, а одно рабочее место в туризме создает пять рабочих мест в связанных отраслях. Сбер финансирует инфраструктурные проекты в туризме, много делает для развития индустрии гостеприимства в России, в том числе создает продуктовые решения, и является инвестором инновационных и масштабных инфраструктурных объектов. Мы видим свою миссию в увеличении доли лояльных туристов во внутреннем туризме».
Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» – крупнейшее в России деловое событие по теме инвестиций в туризме. Его главная цель – оказание содействия в установлении диалога бизнеса и власти, с одной стороны, и деловых связей инвесторов и инициаторов проектов, с другой, для качественного и количественного развития объектов туристической инфраструктуры в стране.
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