При выводе войск СССР из Европы надо было согласовать новую систему безопасности — Путин

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что при выводе советских войск из Европы надо было согласовать новую систему безопасности, которая бы не привела к сегодняшнему кризису.

«Каких бы то ни было обязательств, каких бы то ни было правовых последствий вывода этих войск тоже не было сформулировано ни советским, ни российским руководством. Западные партнеры не взяли на себя вообще никаких обязательств. Ну, хотя бы вернулись к вопросу расширения или не расширения НАТО на Восток. <…> И при выводе войск могли бы согласовать, согласовать вопросы обеспечения безопасности в Европе, добиться какой-то новой конструкции в Европе. <…> Вывод войск, да, держать было бессмысленно, но условия вывода, вот об этом надо было точно поговорить и добиться создания такой ситуации, которая бы, может, не привела бы к сегодняшним трагедиям и к сегодняшнему кризису», — сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».