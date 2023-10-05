Украина хочет повредить «Турецкий поток» — Путин
20:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина желает повредить газопровод «Турецкий поток», а англоговорящие советники помогают ей в этом. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы продолжаем поставлять газ в Европу через „Турецкие потоки“, и, судя по всему, украинские террористические группы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что российские военные корабли охраняют трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря, но их пытаются атаковать с помощью беспилотников. Атаки, по словам президента, готовятся в том числе при помощи англоговорящих советников.
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