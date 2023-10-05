Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было — Путин

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнего воздействия на самолет с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не было, в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

«Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ», — сказал Путин.