Внешнего воздействия на самолет Пригожина не было — Путин
20:35 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешнего воздействия на самолет с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не было, в телах погибших в авиакатастрофе обнаружены следы ручных гранат, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
«Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной СК РФ», — сказал Путин.
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