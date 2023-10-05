Если ЕС готов принять Украину с ее текущей экономикой в свой состав, «флаг в руки» — Путин

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Если Евросоюз готов принять Украину с ее нынешней экономикой в свой состав, «флаг в руки», заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Украина пытается что-то сейчас производить, но у нее мало что получается. Даже эти беспилотные аппараты и летальные, которые по морю передвигаются, все происходит с помощью западных советников и посредников. Если Евросоюз готов такую экономику принять в свой состав, флаг в руки и вперед. Для того, чтобы поддержать жизнеспособность населения, которое уже сократилось с начала постсоветского периода с 41 до 19,5 млн человек, а может, и того уже нет. Но все равно 19 млн надо прокормить. Это непростое дело. Европейские страны готовы взять такую экономику к себе? Ну пускай берут. Мы никогда не были против», — сказал президент РФ.