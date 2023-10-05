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НОВОСТИ

Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности РФ — Путин о том, где остановится СВО

21:20 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, где остановится специальная военная операция (СВО), заявил, что «дело не в территориях», а в гарантиях безопасности народов и государства России.

«Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми», — сказал он, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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