Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности РФ — Путин о том, где остановится СВО

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, где остановится специальная военная операция (СВО), заявил, что «дело не в территориях», а в гарантиях безопасности народов и государства России.

«Вы знаете, дело не в территориях. Дело в гарантиях безопасности народов России, а это более сложный вопрос, чем какая-то территория. [Дело в] безопасности людей, которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми», — сказал он, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».