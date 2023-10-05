Шольц объяснил отказ поставлять ракеты Taurus Киеву желанием избежать эскалации конфликта
22:00 05.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свой предварительный отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus тем, что хочет избежать эскалации конфликта.
«Когда речь идет о поставках оружия на Украину, мы должны учитывать, что говорит нам Основной закон и каковы наши варианты действий», — заявил Шольц после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде. «Это, в частности, включает в себя тот факт, что мы, конечно, должны гарантировать, что не будет эскалации войны и что Германия не станет частью конфликта», — подчеркнул глава правительства ФРГ.
В то же время Шольц вновь акцентировал внимание на том, что все решения относительно военной поддержки Украины должны быть тщательно взвешены. «Если война продлится так долго, обдумывание не может остановиться», — резюмировал он.
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